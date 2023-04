Sergio Agüero se paie encore la tête de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Lionel Messi n’a pas d’égal pour Sergio Agüero, et l’ancien joueur de Manchester City l’a encore fait savoir. Lors d’un live Twitch organisé par le célèbre streamer espagnol Ibai, l’ex-international argentin (101 sélections, 41 buts) est sorti de ses gonds lorsqu’il a été question de comparer les buts de la Pulga avec ceux de CR7. Une réaction déclenchée après le visionnage du célèbre coup-franc de Ronaldo face à Porto, en 2009, lorsqu’il portait encore les couleurs de Manchester United.

«Quelle chance il (Cristiano Ronaldo) a. Tous ses buts sur coup-franc sont marqués par chance. Les coups francs de Messi, eux, sont tous en lucarne. Mais que fait le gardien sur le but ?,» a lancé Agüero, jugeant que Helton, titulaire dans les buts de Porto ce soir-là, n’était pas exempt de tout reproche sur la frappe du Portugais. «Je pense que Raúl a marqué de plus beaux buts au Real, et Benzema aussi», a ajouté l’Argentin, qui s’était déjà payé la tête de CR7 en avri dernier. Sur une photo publiée par Alejandro Garnacho sur Instagram, accompagnée d’une légende «le plus grand de tous les temps» pour qualifier Ronaldo, le Kun était intervenu en commentant : «Tu dis ça parce que tu n’as pas encore joué avec Lionel Messi».

À lire

LdC, Real Madrid : les regrets de Thibaut Courtois malgré la victoire contre Chelsea