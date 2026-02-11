Menu Rechercher
OM : Nayef Aguerd réagit au départ de De Zerbi

L’OM s’est réveillé ce matin sans entraîneur. Le club a communiqué durant la nuit le départ du technicien de 46 ans, qui devenait difficilement tenable après l’élimination en Ligue des Champions et la très lourde défaite au Parc des Princes. Nayef Aguerd a réagi à ce départ sur les réseaux sociaux et remercie l’Italien.

«Coach, certaines rencontres laissent une trace. La vôtre en fait partie! Grand coach mais surtout une très belle personne avec des valeurs. Merci pour la confiance, la passion transmise, l’intensité partagée et le respect mutuel. Je vous souhaite le meilleur pour la suite», écrit l’international marocain.

