L’OL annonce une conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger

Cinquième du classement de Ligue 1 et treizième du classement de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais réalise une première moitié de saison plus que correcte. Et pour ses dirigeants, il est temps de faire le point sur le futur du club.

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« Michele Kang et Michael Gerlinger prendront la parole ce mercredi 18 novembre à 15h. Au programme : leur vision pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais et les dernières avancées du projet », indique le club rhodanien sur ses réseaux sociaux. À vos agendas !