Ligue 1
L’OL annonce une conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger
1 min.
@Maxppp
Cinquième du classement de Ligue 1 et treizième du classement de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais réalise une première moitié de saison plus que correcte. Et pour ses dirigeants, il est temps de faire le point sur le futur du club.
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Olympique Lyonnais @OL – 16:36
🎙️ Michele Kang et Michael Gerlinger prendront la parole ce mercredi 18 novembre à 15hVoir sur X
Au programme : leur vision pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais et les dernières avancées du projet 🔴🔵
📺 Une conférence de presse à suivre gratuitement en direct sur YouTube et @OLPLAY_Officiel
Au programme : leur vision pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais et les dernières avancées du projet 🔴🔵
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« Michele Kang et Michael Gerlinger prendront la parole ce mercredi 18 novembre à 15h. Au programme : leur vision pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais et les dernières avancées du projet », indique le club rhodanien sur ses réseaux sociaux. À vos agendas !
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