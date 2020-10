Dario Benedetto revient sur le début de saison compliqué de l'OM

La suite après cette publicité

Après une saison plus qu'aboutie, l'Olympique de Marseille a terminé à la 2e place de la Ligue 1. Un classement qui leur permet de retrouver la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, à part une victoire arrachée dans le Classique contre le PSG, les hommes de Vilas Boas ne convainquent pas vraiment. Avec pour preuve la triste victoire contre Lorient (1-0) et la défaite dans les derniers instants contre l'Olympiakos, accompagnée d'une heureuse 4e place en Ligue 1.

Dans une interview à Téléfoot, Dario Benedetto, également dans une mauvaise passe individuelle, est revenu sur les difficultés des Marseillais dans le jeu : « je pense qu'il faut être un peu réaliste. On ne joue pas come la saison passée. J'en suis conscient et le coach aussi. On travaille dur pour retrouver cet OM qui se crée plus d'occasions, qui joue vers l'avant et marque des buts. Nous en sommes conscients et on continuer de travailler ». Prochain gros test ce mardi en C1 contre Manchester City.