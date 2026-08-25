Chelsea : Robert Sanchez prend très cher en Angleterre

Robert Sanchez traverse une nouvelle zone de turbulences après la victoire in extremis de Chelsea face à Fulham. Déjà sous pression depuis plusieurs semaines, le gardien espagnol a une nouvelle fois été pointé du doigt après sa prestation, au point de relancer les interrogations sur sa place dans le projet de Xabi Alonso. Sur Sky Sports, Gary Neville n’a pas mâché ses mots et estime que le nouvel entraîneur des Blues doit rapidement prendre une décision forte à ce poste particulièrement exposé. « On ne peut pas prendre de risques avec les gardiens », a lancé l’ancien défenseur de Manchester United, rappelant à quel point la moindre erreur peut fragiliser toute une équipe.

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Pour Neville, Xabi Alonso doit surtout penser à se protéger et ne pas hésiter à recruter un gardien expérimenté dans les prochains jours. « Si vous avez un gardien qui fait des erreurs et qui est anxieux, cela va saper tout ce que vous essayez de construire », a-t-il expliqué. Le consultant estime ainsi que l’entraîneur de Chelsea pourrait être contraint de revoir sa hiérarchie dans les buts très rapidement, même s’il choisit encore de maintenir sa confiance envers Robert Sanchez. La pression monte donc sérieusement sur l’Espagnol, qui sait désormais que ses prochaines performances seront scrutées avec une attention encore plus importante.