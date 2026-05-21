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CdM 2026, Angleterre : choqué, Harry Maguire annonce que Tuchel l’a zappé de la liste

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Harry Maguire @Maxppp

À chaque fois, c’est le même scénario. Quand un sélectionneur révèle la liste des joueurs retenus pour une grande compétition internationale, les absents expriment souvent leur déception juste après. Harry Maguire, lui, a carrément devancé l’annonce de Thomas Tuchel. Alors que la liste des Three Lions doit être dévoilée demain, le défenseur de Manchester United a révélé sur son compte Instagram que son sélectionneur ne comptait pas le convoquer.

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«J’étais persuadé que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays, après la saison que j’ai réalisée. Cette décision m’a laissé sous le choc et m’a profondément attristé. Au fil des ans, rien ne m’a fait plus de plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays. Je souhaite bonne chance aux joueurs pour cet été», a-t-il écrit. Pour rappel, Maguire avait raté l’Euro 2024 sur blessure. À 33 ans, le Mancunien risque de ne plus avoir l’opportunité de disputer un tournoi majeur avec son équipe nationale.

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