Strasbourg : la grosse déception d’Abdoul Ouattara après l’élimination contre le Rayo Vallecano

Battu 1-0 en Espagne jeudi dernier, Strasbourg devait inverser la tendance aujourd’hui contre le Rayo Vallecano. Opération manquée puisque le club alsacien s’est de nouveau incliné 1-0 devant son public. Au micro de Canal+ après ce match raté, Abdoul Ouattara a fait part de sa déception et a félicité le Rayo Vallecano pour sa performance.

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«On est très déçu ce soir, cela nous tenait à cœur de se qualifier pour la finale, mais voilà, il s’est passé ce qu’il s’est passé. On les félicite pour leur prestation qu’ils ont faite aujourd’hui et on leur souhaite une belle finale. Nous on est très déçu, on espère qu’on terminera bien en championnat. Le public est avec nous depuis les qualifications jusqu’en demi-finale. Cela nous tenait à cœur d’aller en finale, on les remercie pour le soutien depuis le début du parcours, on les remercie, rien à dire. Ils ont fait un gros match dans l’intensité en première mi-temps, ils étaient au-dessus de nous et ça leur a permis de marquer. En deuxième mi-temps, on a essayé d’accélérer un peu, mais on a raté nos occasions et ils ont bien défendu. C’est mérité, nous sommes très déçus ce soir, c’est le football», a-t-il confié.