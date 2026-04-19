Ligue 1 : bousculé en première période, l’AS Monaco évite la noyade et limite la casse contre l’AJ Auxerre

L’AS Monaco recevait l’AJ Auxerre au Stade Louis-II pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 avec l’ambition de se relancer après sa lourde défaite face au Paris FC, lors de la précédente journée. Les hommes de Sébastien Pocognoli, alors classés à la 7e place du classement, voulaient rester au contact du Top 6 tandis que les Bourguignons de Christophe Pélissier, toujours 16es en zone de barragiste, poursuivaient leur lutte pour le maintien. L’arbitre Thomas Léonard donnait le coup d’envoi d’une rencontre importante pour les deux formations. Monaco se présentait dans un système en 3-4-2-1 avec Hrádecký dans le but derrière Faes, Zakaria et Kehrer. Les couloirs étaient occupés par Diatta et Mawissa alors que Bamba et Teze animaient le milieu. Devant, Akliouche et Fati soutenaient Balogun en pointe. En face, Auxerre évoluait en 4-2-3-1 avec Léon dans la cage, une défense composée de Senaya, Diomandé, Okoh et Mensah. Le duo Owusu-Danois protégeait l’entrejeu derrière Faivre, Loader et Oppegard, tandis que Sinayoko occupait la pointe de l’attaque.

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La rencontre débutait avec des Monégasques entreprenants qui mettaient rapidement le pied sur le ballon et obtenaient un premier corner grâce à Mawissa (2e). Mais malgré cette entame dynamique, les locaux peinaient à se montrer réellement dangereux et Akliouche était même averti pour simulation dans la surface (7e). Auxerre profitait alors de sa première véritable opportunité pour frapper. Sur un corner mal repoussé par la défense monégasque, Kévin Danois reprenait le ballon à l’entrée de la surface et ajustait une volée croisée qui trompait Hrádecký (11e, 0-1). Les joueurs de Monaco tentaient de réagir, notamment par Fati dont la tentative était contrée (16e), mais les visiteurs gagnaient en confiance et se procuraient plusieurs situations intéressantes. Oppegard obligeait Hrádecký à intervenir d’une belle parade au sol (21e). Puis, Auxerre faisait le break après une grosse erreur du gardien monégasque. Servi à l’entrée de la surface, Sinayoko parvenait à lever le ballon avant d’enchaîner et le portier finlandais laissait filer la frappe sous son corps (33e, 0-2). Sonnés, les joueurs du Rocher perdaient en précision et regagnaient les vestiaires menés logiquement après une première période maîtrisée par les Bourguignons.

Trois minutes et un match relancé

Au retour des vestiaires, Pocognoli tentait de relancer son équipe avec l’entrée d’Adingra à la place de Bamba (46e). Auxerre se montrait toutefois dangereux dès la reprise avec une frappe de Diomandé captée par Hrádecký (47e). Monaco reprenait progressivement la maîtrise du ballon et Teze obligeait Léon à réaliser une magnifique envolée pour détourner une frappe enroulée qui filait vers la lucarne (52e). Cette domination finissait par payer. Après une récupération haute, Akliouche servait Fati qui déclenchait une frappe croisée à vingt mètres pour réduire l’écart (56e, 1-2). Trois minutes plus tard, Balogun était lancé dans le dos de la défense et percuté par Léon dans la surface. L’arbitre désignait le point de penalty et l’attaquant américain transformait lui-même la sanction en prenant le gardien à contre-pied pour égaliser (59e, 2-2). Monaco poussait alors pour prendre l’avantage et un but de Balogun était même refusé (65e).

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La fin de match restait animée avec plusieurs changements des deux côtés et la blessure du gardien auxerrois Donovan Léon, remplacé par De Percin après s’être assis dans sa surface en raison d’une gêne musculaire (70e). Les Monégasques continuaient de presser, mais manquaient de précision dans le dernier geste. Sur une belle action collective, Akliouche centrait parfaitement pour Diatta dont la tête passait à côté du cadre (79e). Malgré cette domination tardive, le score ne bougeait plus et les deux équipes se quittaient sur un nul spectaculaire (2-2). Monaco laissait filer deux points importants dans la course au Top 6 tandis qu’Auxerre prenait une unité précieuse dans sa lutte pour le maintien. Les Monégasques devront rapidement se tourner vers leur prochain rendez-vous à Toulouse, pour rester dans le wagon européen, alors que l’AJA cherchera à confirmer ce résultat encourageant à Lyon, lors de la prochaine journée de championnat.