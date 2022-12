CdM 2022 : les révélations de l’arbitre d’Argentine-France sur ses relations avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Arbitre de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’équipe de France (3-3, 4 hab 2), Szymon Marciniak est sorti du silence face aux nombreuses critiques émises côté français. Accueilli comme il se doit dans son pays, le Polonais a continué sa tournée médiatique pour revenir sur ce match légendaire. L’occasion pour lui d’évoquer ses relations avec un certain Lionel Messi.

« Jusqu’à la Coupe du Monde 2018 en Russie, je qualifierais nos relations de rudes. J’aime laisser les joueurs jouer, je n’arrête pas le jeu quand ce n’est pas nécessaire, et je ne pense pas que ça lui aille très bien. (…) Tout d’abord, je vois qu’il a l’air de m’apprécier et de m’accepter, il me semble. Même quand j’ai eu une conversation avec des joueurs argentins dans le tunnel, il est venu le premier, a demandé ce que je demandais. Je lui ai expliqué avec un peu d’aide, car Leo ne parle pas très bien anglais et il a immédiatement donné quelques consignes à ses joueurs. En deuxième période, ce que j’avais demandé a fonctionné. Je pense qu’il a adhéré à mon style. Je me rends compte aussi que nous sommes à un très haut niveau depuis deux saisons. Il n’y a pas eu d’incidents. Les joueurs le savent aussi, ils le ressentent et cela aide lors des prochains matchs », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Interia Sport.

