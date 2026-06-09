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Ligue 1

OL : la date de reprise est connue

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pavel Sulc @Maxppp

Quatrième du dernier exercice de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sait qu’il doit passer par deux tours préliminaires cet été avant d’espérer jouer la Ligue des Champions. Les hommes de Paulo Fonseca ne pourront donc pas avoir des vacances à rallonge. Le club rhodanien vient d’ailleurs de dévoiler la date de la reprise de l’entraînement.

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«L’effectif lyonnais reprendra l’entrainement le lundi 29 juin au Groupama OL Training Center avant des disputer ses premiers matches amicaux (annonces à venir). Le groupe de Paulo Fonseca partira également en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d’Herzogenaurach (Allemagne). Situé en Bavière, ce complexe qui avait notamment accueilli OL Lyonnes l’été dernier, dispose de toutes les commodités pour se préparer dans les meilleures conditions. La saison des Lyonnais débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions (tirage au sort le 20 juillet). La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août», peut-on lire sur le site officiel des Gones.

Pub. le - MAJ le
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