PSG : Jorge Mendes confirme que Vitinha et João Neves ne bougeront pas

Le suspense était déjà limité. Alors que le Real Madrid a fait planer la menace d’une offre majeure pour Vitinha ou João Neves, le Paris Saint-Germain avait vite fait savoir à la presse espagnole qu’il ne comptait pas céder ses deux milieux de terrain portugais, pièces maîtresses de son dispositif.

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🚨 EXCL: Jorge Mendes confirms João Neves and Vitinha will not leave PSG.



“Vitinha and João were 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 an option for anyone. They are 𝐧𝐨𝐧-𝐧𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 for Paris Saint-Germain and they are very, very happy in PSG — they will continue collecting trophies”. pic.twitter.com/cWCOulHJDG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Les doubles champions d’Europe en titre peuvent se rassurer définitivement puisque l’agent des deux Portugais, Jorge Mendes, a également affirmé que ses deux poulains ne bougeraient pas. « Vitinha et João n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont intransférables pour le PSG, et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer à collectionner les trophées », a dit l’agent lusitanien à Fabrizio Romano. Voilà qui clôt probablement définitivement ce chapitre.