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Ligue 1

PSG : Jorge Mendes confirme que Vitinha et João Neves ne bougeront pas

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp

Le suspense était déjà limité. Alors que le Real Madrid a fait planer la menace d’une offre majeure pour Vitinha ou João Neves, le Paris Saint-Germain avait vite fait savoir à la presse espagnole qu’il ne comptait pas céder ses deux milieux de terrain portugais, pièces maîtresses de son dispositif.

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Les doubles champions d’Europe en titre peuvent se rassurer définitivement puisque l’agent des deux Portugais, Jorge Mendes, a également affirmé que ses deux poulains ne bougeraient pas. « Vitinha et João n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont intransférables pour le PSG, et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer à collectionner les trophées », a dit l’agent lusitanien à Fabrizio Romano. Voilà qui clôt probablement définitivement ce chapitre.

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