Menu Rechercher
Commenter 19
Liga

Barça : terrible coup dur pour l’héritier de Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Sama Namoko, pépite du Barça @Maxppp

Il fait partie des plus gros espoirs du moment à Barcelone, et forcément, la presse catalane le compare déjà à Lamine Yamal. Ailier dribbleur et déséquilibrant comme le numéro 10 blaugrana, Sama Namoko vient cependant de recevoir une terrible nouvelle… L’ailier hispano-malien de 17 ans va effectivement être absent pour un an.

La suite après cette publicité

« Sama Nomoko a subi une intervention chirurgicale pour une rupture du ligament croisé du genou droit. Le délai de rétablissement prévu est de 12 mois », a ainsi indiqué le club catalan dans un communiqué officiel. Une bien triste nouvelle pour le joueur qui compte 2 buts et 4 passes décisives en 14 matchs avec l’équipe B du Barça cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Samakou Nomoko Touré

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Samakou Nomoko Touré Samakou Nomoko Touré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier