Barça : terrible coup dur pour l’héritier de Lamine Yamal

Il fait partie des plus gros espoirs du moment à Barcelone, et forcément, la presse catalane le compare déjà à Lamine Yamal. Ailier dribbleur et déséquilibrant comme le numéro 10 blaugrana, Sama Namoko vient cependant de recevoir une terrible nouvelle… L’ailier hispano-malien de 17 ans va effectivement être absent pour un an.

« Sama Nomoko a subi une intervention chirurgicale pour une rupture du ligament croisé du genou droit. Le délai de rétablissement prévu est de 12 mois », a ainsi indiqué le club catalan dans un communiqué officiel. Une bien triste nouvelle pour le joueur qui compte 2 buts et 4 passes décisives en 14 matchs avec l’équipe B du Barça cette saison.