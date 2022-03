Nouvelles précisions sur les restrictions imposées à Chelsea

Le Chelsea Football Club vit actuellement des heures plutôt compliquées. Son propriétaire, Roman Abramovitch, un proche de Vladimir Poutine, a décidé de mettre en vente le club qu'il avait acheté en 2003. Cependant, des sanctions ont été infligées au club londonien par le gouvernement britannique, qui se réserve le droit de «modifier, révoquer ou suspendre ... à tout moment» cette licence d'exploitation appelée «Règlements Russes».

Malgré les sanctions, le club pourra toujours payer les joueurs et le staff ainsi que payer les frais de transferts impayés ou recevoir des paiements, bien que ces derniers seront gelés. Chelsea sera également autorisé à dépenser un maximum de 600 000€ pour l'organisation des matchs à domicile et ne pourra pas dépasser les 24 000€ pour tous les déplacements, ce qui soulève des questions par rapport au match de Ligue des Champions face à Lille au Stade Pierre-Mauroy ce mercredi.

