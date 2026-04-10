Real Madrid : le nouveau reproche fait à Kylian Mbappé

La presse sportive espagnole est équipée d’une veste réversible. D’un jour à l’autre, les médias encensent ou critiquent Kylian Mbappé (27 ans). Ces derniers temps, le Français a pris cher, lui qui revenait pourtant de blessure. Mais les journalistes ibériques ont pointé du doigt le fait que le Real Madrid était meilleur collectivement sans lui ou encore le fait qu’il ne défende pas assez, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisque c’était un reproche qui lui était déjà fait à Paris. Ce vendredi, la Cadena SER a taclé l’attaquant tricolore pour une autre raison.

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Le journaliste Anton Meana a critiqué le joueur né en 98 car il ne marque pas assez de buts lors des grands rendez-vous. Ce qui lui avait déjà été reproché par certains à l’époque au PSG. « On attribue à Ronaldo la phrase "on paie le pianiste pour jouer du piano, pas pour courir autour". Or, je pense que le problème de Mbappé n’est pas son manque d’implication défensive, mais son incapacité à marquer dans les grands matches. Si Mbappé avait inscrit trois buts l’autre jour, ce dont il est tout à fait capable, les supporters du Real Madrid se seraient bien moqués de savoir s’il défendait plus ou moins.» KM10 sait ce qu’il doit faire pour mettre tout le monde d’accord, lui qui totalise 39 buts et 6 assists en 36 apparitions cette saison à Madrid.