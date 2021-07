Droits TV, L1-L2 : Amazon sera au cœur des clubs

« Nous serons dans chaque stade, au bord de la pelouse, avec un show d’avant-match et un show d’après-match avec des interviews. Les gens pourront sentir l’atmosphère sur place. Notre focus dès le départ sera sur le live des matches. C’est ce dont les gens ont besoin, ils veulent voir leur équipe. » Au moment de dévoiler les grandes lignes de son offre, le directeur général Europe d'Amazon Prime Video Sport, Alex Green n'a pas caché son ambition de faire vivre le football au plus près de l'action pour les futurs abonnés. Et excepté un contexte sanitaire trop défavorable dans les semaines à venir, le projet semble tout aussi ambitieux qu'inédit.

Ressentir la ferveur d'un stade, les clameurs des supporters, l'intensité du jeu, le stress d'un banc de touche. Pour Amazon, nouveau diffuseur du football français pour la période 2021-2024, l'objectif est bien d'aller à la rencontre des acteurs du football : « nous serons partout dans le pays. Chaque stade est notre studio. C’est comme ça que nous couvrons la Premier League et d’autres événements sportifs. Nous voulons être au plus près de l’action. » assure ainsi Alex Green. Une idée certes séduisante pour tous les amoureux du ballon rond impliquant tout de même des exigences pour les futur(e)s journalistes de la chaîne, et non des moindres. Malgré des bureaux situés à Paris, ces derniers devront ainsi faire preuve d'une mobilité permanente et d'une endurance avérée. Sans parler des possibles difficultés techniques communes à un lancement de chaîne qui devront, dans ce cas de figure, être gérées dans des conditions particulières et moyennant peu de repères. Des risques à considérer mais la promesse d'un réel spectacle !