Belgique : les mots de Doku après la naissance de son enfant

Jérémy Doku a enfin pris la parole. L’ailier de la Belgique et de Manchester City avait quitté temporairement le rassemblement des Diables Rouges en pleine Coupe du Monde 2026 afin d’assister à la naissance de son fils, Praise, né à Londres. Un choix largement salué dans le monde du football, alors que le joueur de 24 ans devrait désormais retrouver la sélection belge dans les prochaines heures.

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Ces derniers jours, Doku s’était retrouvé au cœur d’une polémique après les critiques de la journaliste France Pierron, qui avait remis en cause sa volonté de privilégier la naissance de son premier enfant en pleine compétition. Des propos qui avaient provoqué une vague d’indignation et conduit à des excuses de la présentatrice, avant sa suspension. Sur sa story Instagram, le Belge a préféré se concentrer sur l’essentiel. « Merci à tous pour l’amour, les prières et les gentils messages de ces derniers jours. Shireen et Praise vont très bien, et mon cœur est rempli de gratitude. Accueillir mon fils dans ce monde est l’une des plus grandes bénédictions que Dieu m’ait jamais accordées. Merci à l’équipe pour son soutien. Il est maintenant temps de retourner au football et de représenter mon pays sur la plus grande scène. »