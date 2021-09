PSG : Mauricio Pochettino confirme l'absence des Sud-Américains

Comme on pouvait s'y attendre, le Paris Saint-Germain sera fortement diminué samedi à 17 heures pour la réception de Clermont au Parc des Princes. Si Mauro Icardi et Presnel Kimpembe pourraient bien tenir leur place, le technicien argentin devra composer avec les absences de ses internationaux sud-américains.

« Mauro et Presnel se sont entrainés aujourd’hui donc on espère qu’ils seront disponibles demain. Les joueurs qui ont joué ce matin, à savoir Paredes, Di Maria, Neymar et Messi, pour une question de bon sens, ils ne seront pas dans le groupe demain, » a ainsi confié Pochettino. Ces derniers effectueront leur retour mercredi prochain pour le déplacement du PSG à Bruges en Ligue des champions.