Nos pronostics pour parier sur OM-Montpellier et 10€ offerts

Impérial à l’extérieur, l’OM va devoir muscler son jeu à domicile s’il veut revenir sur le PSG pour la quête d’un sacre final en Ligue 1. Avec 7 points de retard sur le champion de France en titre, le club phocéen ne peut plus se permettre de laisser des points en route à la maison. Alors contre Montpellier, il n’y a pas cinquante alternatives, il faut gagner, peu importe la manière.

Et cela ne va pas être simple pour la bande à Igor Tudor puisque c’est une équipe du MHSC revigorée qui débarque vendredi soir à l’Orange Vélodrome, pour la rencontre inaugurale de la 29e journée du championnat de France. Depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc héraultais, Montpellier est irrésistible avec cinq victoires et un nul grâce à un Elye Wahi intenable.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire 2-1 de l’OM face à Montpellier (cote à 7,20)

Forcément avec les dynamiques du moment, le match s’annonce bien plus serré qu’imaginé. Il y a encore de cela quelques semaines, Montpellier était à la dérive. Sur le papier, le club marseillais est un ton au-dessus de son adversaire du soir, mais l’OM risque d’avoir toutes les peines du monde pour se défaire du MHSC. L’OM a du mal en ce moment à domicile, mais le club phocéen a réduit considérablement son écart avec le PSG et croit toujours en ses chances de rafler le titre de champion de France. De quoi motiver les troupes d’Igor Tudor qui devraient se défaire dans la douleur d’une équipe de Montpellier très joueuse et qui pourrait laisser des espaces et de la place à Marseille pour faire briller son jeu. Une victoire 2-1 pour l’OM, qui était déjà le score à la Mosson, est une issue largement plausible.

But d’Alexis Sanchez avec l’OM (cote à 2,00)

Pourra-t-il tenir tout le match ? Cela semble assez impossible, lui qui n’a plus ses jambes de 20 ans et qui revient d’un long déplacement en Amérique du Sud avec le Chili où il a d’ailleurs marqué un but. Mais la star offensive de l’OM, qui reste sur trois buts en deux matches de L1 avec l’OM, devrait encore porter l’attaque phocéenne et marquer son 13e but de la saison en championnat.

But d’Elye Wahi avec Montpellier (cote à 3,65)

Véritable révélation offensive de Ligue 1, Elye Wahi bat record sur record de précocité où il n’est dépassé que par un certain Kylian Mbappé. Avec 12 buts en L1, même total d’Alexis Sanchez, dont 4 lors des 3 derniers matches de championnat, l’international tricolore U20, habile dans tous les compartiments du jeu, devrait une fois encore être la principale arme de frappe offensive du MHSC. Et à l’instar de ses derniers matches, il devrait encore faire parler la poudre à l’Orange Vélodrome et pourquoi pas séduire la direction de l’OM, qui a pensé à lui lors du dernier mercato d’hiver.

