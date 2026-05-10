Serie A : une nouvelle polémique raciste secoue le football italien

La rencontre de Serie A entre Cagliari et l’Udinese (0-2), disputée samedi lors de la 36e journée, a été marquée par une vive polémique autour de présumées insultes racistes. En fin de match, une altercation a éclaté entre plusieurs joueurs après que l’attaquant de l’Udinese, Keinan Davis, a accusé le défenseur de Cagliari Alberto Dossena de lui avoir adressé des propos racistes. Selon l’attaquant anglais, le joueur italien l’aurait notamment traité de « singe », des accusations particulièrement graves qui ont provoqué une importante tension sur la pelouse et entraîné une échauffourée entre les deux équipes.

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Après la rencontre, l’Udinese a rapidement publié un communiqué pour soutenir son joueur et condamner fermement les faits dénoncés. De son côté, Cagliari a contesté cette version des événements, affirmant qu’aucune preuve objective ne confirmait les accusations portées contre Alberto Dossena. Le défenseur italien a également pris la parole sur Instagram pour nier catégoriquement tout comportement raciste, expliquant être « blessé » par de telles accusations. De son côté, Keinan Davis a maintenu ses propos publiquement, demandant à la Serie A d’agir dans cette affaire. Les rapports officiels des arbitres et des délégués du championnat sont désormais attendus pour faire la lumière sur cette nouvelle affaire de racisme dans le football italien.