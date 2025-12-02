Le Real Madrid cible un nouveau défenseur

Tenu en échec contre Gérone (1-1), dimanche soir, le Real Madrid réalise un début de saison contrasté malgré une deuxième place en Liga. Ces dernières semaines, de nombreux observateurs pointent, en effet, les limites tactiques de Xabi Alonso et le manque de rendement collectif. Des critiques qui n’empêchent cependant pas la cellule sportive madrilène de prospecter à travers l’Europe. Et selon les dernières informations de la presse allemande, la Casa Blanca a déjà ciblé un nouveau renfort en défense.

D’après Sky Germany, Nathaniel Brown serait, en effet, sur la liste restreinte du Real Madrid pour l’été prochain. Le latéral gauche de 22 ans, actuellement sous les couleurs de Francfort, a été repéré récemment par les recruteurs merengues lors des matches contre Cologne et l’Atalanta. Le média précise toutefois que Barcelone et Manchester United manifestent également un intérêt. La direction de Francfort exigerait, elle, entre 60 et 70 millions d’euros.