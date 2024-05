PSG : la sortie médiatique surprenante de Nasser Al-Khelaïfi sur l’après-Mbappé

Le PSG doit préparer l’après-Mbappé. Alors que de nombreux noms de candidats pour le remplacer sortent au quotidien - le dernier en date étant Rodrygo du Real Madrid - dans la tête des dirigeants parisiens, on veut avant tout s’appuyer sur une équipe forte, avec un Luis Enrique tout-puissant à la baguette. Dans un entretien accordé aux médias officiels des Globe Soccer Awards, où il a par ailleurs reçu un prix, le président Nasser Al-Khelaïfi a expliqué son plan pour la première saison sans Mbappé.

« Aujourd’hui, un journaliste m’a demandé qui serait la star l’année prochaine, et j’ai dit: l’équipe. C’est notre vision, notre stratégie. Cette année, on a dit que le coach était le patron. Luis Enrique, c’est le boss, je lui fais confiance et il fait un travail fantastique avec nous. Même si nous avions perdu contre Newcastle (1-1, le 28 novembre) et que nous avions été éliminés en phase de groupes de Ligue des champions, j’aurais dit exactement la même chose », a-t-il ainsi répondu. De quoi conforter, si c’était encore nécessaire, la figure du coach espagnol. C’est peut-être, aussi, une stratégie de communication en vue du mercato, prévenant les autres clubs que le PSG ne fera pas de folies.

La Ligue des Champions, pas l’objectif

Puis, il a été interrogé sur les ambitions du club de la capitale en vue de la saison prochaine. Et là, ses déclarations sont en revanche un peu plus étonnantes. « Je sais et je savais qu’on était sur la bonne voie. Il faut poursuivre. Même l’année prochaine, si vous me demandez "voulez-vous gagner la Ligue des Champions "’ Oui. " Est-ce votre objectif ?" Non », a ainsi répondu le Qatari. Des propos étonnants puisqu’on sait que depuis l’arrivée de QSI, les dirigeants se sont tués à la tâche pour construire les meilleurs effectifs possibles pour tenter d’aller au bout dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« Faisons du mieux, continuons à bâtir ce qu’on a commencé cette année, construire l’équipe, le style offensif qu’on aime et qui fait qu’on apprécie l’équipe. Même si tu perds. C’est le football, tu perds parfois. Mais si vous me demandez, "êtes-vous satisfait de vos décisions ?" Oui, je le suis », a conclu NAK. Des déclarations qui risquent de faire parler…