Liga : le Celta vient à bout du Betis après un match rocambolesque

Le Betis n’y arrive plus. Après le revers subi en milieu de semaine face au FC Barcelone (1-2), les Verdiblancos ont subi une nouvelle déconvenue ce samedi lors de la réception du Celta Vigo (3-4). La rencontre débutait mal pour le club andalou. Les protégés de Carlos Carvalhal ouvraient le score dès la sixième minute par l’intermédiaire de Jorgen Strand Larsen (0-1, 6e). Mais les locaux ne doutaient pas longtemps puisque Juanmi égalisait trois minutes plus tard (1-1, 9e). Sur leur lancée, les partenaires de Nabil Fékir prenaient l’avantage grâce à Sergio Canales (2-1, 23e). Dans cette confrontation où les deux équipes se donnaient coup pour coup, Gabriel Veiga permettait aux siens de recoller au score juste avant la mi-temps d’un sublime lob (2-2, 42e).

Au retour des vestiaires, le rythme ne ralentissait pas. Os Célticos, sans complexe, reprenait le dessus avec le doublé du jeune Veiga (2-3, 56e). Très séduisant, les partenaires de Iago Aspas réalisait enfin le break sur un coup tête surpuissant de Joseph Aidoo (2-4, 70e). Un coup de massue pour le Béticos, qui ne trouvait plus le second souffle pour inquiéter Ivan Villar. Alors que tout semblait perdu, Fékir redonnait tout de même espoir aux siens sur pénalty (3-4, 84e) mais cela ne suffisait pas pour arracher le match nul. La fin de rencontre était tendue entre les deux écuries avec un carton rouge pour Luiz Felipe (90e+4). Avec cette nouvelle défaite, le Real Betis gaspille des cartouches dans la course à la Ligue des Champions et reste 6e. Le Celta Vigo remonte à la 11e place et se relance après deux matchs sans victoire.

