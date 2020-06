Manchester City : Pep Guardiola prêt à lâcher la Premier League

Depuis la reprise des hostilités en Premier League, Manchester City rayonne. En témoigne le dernier succès des Citizens à domicile face à Burnley lundi (5-0). Jeudi, le champion d'Angleterre remet ça pour le compte de la 31ème journée face à Chelsea (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre dont devrait profiter Pep Guardiola pour faire souffler ses cadres. Conscient que l'écart avec Liverpool est rédhibitoire pour espérer quoique ce soit en Premier League, le manager espagnol préfère se focaliser sur le quart de finale de Cup dimanche face à Newcastle.

« On ne peut pas nier que notre regard est fixé sur le match à Newcastle. C'est une finale pour nous. Nous devons voir au jour le jour, match par match pour arriver aux deux rencontres les plus importantes de la période à venir que sont Newcastle dimanche prochain et surtout Madrid, » a ainsi commenté Guardiola en conférence de presse. Si Liverpool l'emporte face à Crystal Palace ce soir et que City s'inclinait jeudi face à Chelsea, les Reds seraient sacrés champions d'Angleterre.