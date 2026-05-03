Liverpool : terrible nouvelle pour Alexander Isak

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Alexander Isak ! Après sa présence dans le groupe contre le PSG en C1 début avril, Liverpool était soulagé de le revoir sur les pelouses européennes. Seulement, hier, The Sun a affirmé que l’attaquant suédois s’était blessé à l’entraînement. La formation anglaise devrait ainsi lui faire subir un scanner pour déterminer la gravité de cette blessure comme indique la source.

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Le Suédois de 26 ans, qui n’a marqué que trois buts depuis son arrivée sous la tunique rouge, peine à s’imposer et n’a toujours pas trouvé la recette pour rester en forme. Le buteur manquera donc la rencontre de Premier League face à Manchester United à 16h30. Et cela laisse notamment Arne Slot dans une impasse, car l’autre numéro 9 — Hugo Ekitiké — est également à l’infirmerie.