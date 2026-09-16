Real Madrid : Vinicius Junior, ça commence à faire beaucoup…

Vainqueur d’Elche sur le fil (3-2), le Real Madrid remercie sa recrue estivale Carlos Espi (21 ans). Recruté par la Casa Blanca à la surprise générale contre 25 M€, l’ancien attaquant de Levante a sauvé son équipe à deux reprises depuis le début de la saison en Liga en marquant deux buts dans le temps additionnel. Et si Espi est couvert d’éloges ce mercredi matin par la presse espagnole, c’est parce que Vinicius Junior (26 ans) a une nouvelle fois livré un match insipide, avant d’être remplacé à vingt minutes de la fin.

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À la veille du déplacement à Elche, José Mourinho avait déjà été interrogé sur le cas du Brésilien. «Faire des passes décisives est important, travailler pour l’équipe est très important, le travail quotidien est important et il le fait très bien… Mais il existe un autre Vinicius. Un Vinicius qui, contre le Benfica l’année dernière, a une occasion, marque un but et nous renvoie à la maison. Il lui manque cette performance de très haut niveau». Hier soir, l’analyse du Special One s’est confirmée. Auteur de nombreux ratés, l’international auriverde (54 sélections, 13 buts) a enchaîné un quatrième match de championnat sans marquer, pendant que Kylian Mbappé a inscrit son septième but en six rencontres de Liga.

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Vinicius Jr attendu contre l’Atlético

À l’issue du match, Mourinho n’a pas cité directement le nom de Vinicius Jr, mais le Portugais a clairement fait savoir que l’inefficacité offensive des Merengues a bien failli leur coûter cher face à l’actuel 19e du classement. « Ce sont des matchs où nous avons des occasions de tuer le match, mais où nous ne le faisons pas. En ne le faisant pas, nous passons d’une situation facile à une perte de contrôle. Nous n’avons pas marqué. Quand tout semble facile, on laisse des choses en suspens. L’explication que j’y vois, c’est que si le match semble facile et qu’on ne le tue pas, on baisse ensuite le rythme, on perd le contrôle, on interprète mal cette facilité. » Une disette qui fait tache et qui inquiète à l’heure où le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid le week-end prochain.

Le club merengue n’aura pas le droit à l’erreur s’il ne veut pas se faire distancer au classement par le Barça. Vinicius Jr sera-t-il au rendez-vous ? La presse madrilène a des doutes. « Vinicius est la pièce maîtresse qui tremble avant le Metropolitano. Mbappé, sept buts. Bellingham, leader incontesté. Güler, la lueur d’espoir. Diomande, en pleine ascension après le match au Martínez Valero. Et Vinicius ? Voilà la question. (…) Un but en 598 minutes de jeu, même s’il a été agrémenté de trois passes décisives, cela semble bien peu pour une star de cette envergure. Et encore moins lorsque le reste de l’artillerie lourde passe à la vitesse supérieure. Que ce soit en termes de productivité ou d’impression. Car Vini ne se montre à la hauteur dans aucun de ces domaines », écrit AS dans son édition du jour. De son côté, le joueur est sorti du silence sur ses réseaux sociaux. « Les buts vont revenir, je ne peux pas rater autant d’occasions… » Le Brésilien tiendra-t-il sa promesse ?