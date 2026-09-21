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Le magnifique coup franc inscrit par Lionel Messi pour l’Inter Miami

Par Allan Brevi
1 min.
messi @Maxppp

L’Inter Miami n’a pas réussi à renouer avec la victoire en MLS, concédant un quatrième match nul consécutif face à San Diego (2-2). Malgré ce nouveau résultat frustrant, Lionel Messi s’est encore illustré en inscrivant un superbe coup franc à la 24e minute pour remettre les deux équipes à égalité. L’Argentin a parfaitement surpris le gardien adverse avec une trajectoire particulière, le ballon terminant sa course après avoir rebondi sur le poteau.

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Cette réalisation est loin d’être anodine pour la Pulga puisqu’il s’agit déjà de son 75e but sur coup franc direct en carrière. À 39 ans, Messi continue également d’afficher des statistiques impressionnantes avec l’Inter Miami : il compte désormais 24 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 20 en 23 matches de MLS. Pour rappel, l’ancien du Barça et du PSG va disputer ses toutes dernières rencontres avec l’Argentine dans les prochains jours.

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