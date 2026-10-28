Les États-Unis s’invitent dans la bataille entre la Chine et Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se retrouve désormais au cœur d’un débat politique qui dépasse largement sa notoriété sportive. Alors que ses propos sur Mao Zedong ont déclenché une vive réaction en Chine, le capitaine de l’équipe de France reçoit un soutien inattendu venu des États-Unis. John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants consacrée à la Chine, estime que l’attaquant du Real Madrid n’a aucune raison de présenter des excuses. Une intervention qui transforme cette polémique en un nouvel épisode des tensions politiques entre Washington et Pékin.

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Depuis la diffusion de la vidéo controversée, les conséquences se sont multipliées pour le Français. Plusieurs marques chinoises ont mis fin à leur collaboration avec lui et les médias locaux ont pris leurs distances. La Fédération chinoise de football a également protesté, tandis que China Media Group a réclamé des excuses publiques au Real Madrid, jugeant le club responsable des déclarations de son joueur. Face à cette pression, la Casa Blanca maintient que Mbappé s’exprimait à titre personnel et assure que ses partenariats commerciaux en Chine restent inchangés. Une position qui contraste avec celle de John Moolenaar, bien décidé à dénoncer ce qu’il considère comme une capitulation face au régime chinois.

Les USA s’en mêlent

Dans un communiqué publié par le Select Committee on China, le représentant républicain du Michigan prend clairement la défense de l’attaquant français. « La star internationale de foot Kylian Mbappé ne devrait pas s’excuser d’avoir qualifié Mao Zedong de dictateur. Mao était un dictateur, et, de loin, il a causé plus de tort au peuple chinois que n’importe quel commentaire d’un joueur de soccer ne pourra jamais le faire. » John Moolenaar rappelle ensuite le bilan meurtrier du dirigeant chinois, affirmant que « sa dictature ainsi que ses politiques désastreuses ont tué des dizaines de millions de Chinois lors de la Révolution culturelle, de la Grande famine et d’autres atrocités ». Le parlementaire inscrit ainsi la controverse dans une critique plus large de l’histoire du Parti communiste chinois, qu’il accuse de perpétuer des pratiques d’oppression et de purges idéologiques.

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International soccer star @KMbappe should not apologize for calling Mao Zedong a dictator. Mao was a dictator, and by orders of magnitude, he did more harm to the Chinese people than a comment from a soccer player ever could. Mao was the leader of the CCP for decades and his dictatorship and disastrous policies killed tens of millions of Chinese people in the Cultural Revolution, the Great Famine, and other atrocities. Involved in the Party from its first national meeting in 1921, Mao is the principal historical figure for a Party that continues his practices of oppression and ideological purges. For decades, the CCP has denied the Chinese people basic human rights including freedom of expression and freedom of religion. These are rights enjoyed by Mbappe and millions of people around the world and Mbappe should exercise this opportunity to tell the horrific truth about Mao’s dictatorship.



The real disgrace in this news story is the companies rushing to apologize so they can continue to do business in China. The CCP is the largest oppressor of the Chinese people and their human rights, and those businesses that work with the CCP help normalize its crushing brutality. https://t.co/HOjVTW1q7F — Select Committee on China (@ChinaSelect) October 27, 2026

L’élu américain poursuit son réquisitoire en dénonçant les restrictions imposées aux libertés fondamentales en Chine. « Pendant des décennies, le PCC a refusé au peuple chinois les droits humains fondamentaux, y compris la liberté d’expression et la liberté de religion. Ce sont des droits dont jouit Mbappé ainsi que des millions de personnes dans le monde, et Mbappé devrait saisir cette occasion pour révéler la vérité horrible sur la dictature de Mao. » John Moolenaar réserve également ses critiques aux entreprises qui ont choisi de prendre leurs distances avec le joueur pour préserver leurs intérêts commerciaux. « La vraie honte dans cette histoire est les entreprises qui se précipitent pour s’excuser afin de pouvoir continuer à faire des affaires en Chine. Le PCC est le plus grand oppresseur du peuple chinois et de leurs droits humains, et ces entreprises qui collaborent avec le PCC contribuent à normaliser sa brutalité écrasante». Un soutien politique particulièrement marqué pour Mbappé, alors que la polémique prend une dimension géopolitique et expose les tensions entre liberté d’expression et intérêts économiques.