Équipe de France : Zidane justifie la fin du défilé de mode à Clairefontaine
Nouveau sélectionneur, nouveaux noms, nouvelles consignes tactiques et nouveaux préceptes de vie commune. Parmi les choses que souhaite modifier Zinedine Zidane, il y a la fin du défilé de mode lors de l’arrivée des joueurs à Clairefontaine, un moment devenu très médiatique au fil des années.
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« Il n’y a aucun message de sobriété. Ce qu’on va changer c’est qu’une fois qu’on arrive là-bas, on n’a plus besoin d’en faire des caisses. On va essayer de contrôler un peu plus les images mais ils arriveront comme ils veulent », a argumenté le sélectionneur.
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