Équipe de France : Olise, Koné et Barcola sous la menace d’une suspension en demi-finale

Vainqueur péniblement du Paraguay en 1/8e de finale de la Coupe du Monde (0-1), l’Équipe de France a désormais les yeux rivés sur le Maroc, prochain adversaire en 1/4 (le 9 juillet, 21h). Une rencontre que Didier Deschamps et ses joueurs vont devoir préparer avec beaucoup de prudence. En effet, trois joueurs sont sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale : Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola. Le joueur du Bayern Munich a écopé d’un carton jaune pour un geste d’humeur en toute fin de rencontre (90e+7).

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Le milieu de l’AS Roma avait quant à lui été sanctionné à la 81e minute pour un tacle en retard sur Juan Cáceres, tandis que Bradley Barcola avait été le premier joueur à être averti dans cette rencontre (19e). Les compteurs sont remis à zéro passé le dernier carré de la compétition. Présentis pour être titulaires face aux Marocains, Olise, Barcola et Koné - Aurelien Tchouaméni étant encore incertain suite à sa blessure aux adducteurs - devront donc faire attention. En cas de qualification pour une 3e demi-finale consécutive en Coupe du Monde, la France affrontera le Portugal, l’Espagne, les États-Unis ou la Belgique, à Dallas, le 14 juillet prochain (21h).