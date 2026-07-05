Menu Rechercher
Commenter 14
Coupe du Monde

Équipe de France : Olise, Koné et Barcola sous la menace d’une suspension en demi-finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.54 N 3.90 2 5.50 bonus 100€

Vainqueur péniblement du Paraguay en 1/8e de finale de la Coupe du Monde (0-1), l’Équipe de France a désormais les yeux rivés sur le Maroc, prochain adversaire en 1/4 (le 9 juillet, 21h). Une rencontre que Didier Deschamps et ses joueurs vont devoir préparer avec beaucoup de prudence. En effet, trois joueurs sont sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale : Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola. Le joueur du Bayern Munich a écopé d’un carton jaune pour un geste d’humeur en toute fin de rencontre (90e+7).

La suite après cette publicité

Le milieu de l’AS Roma avait quant à lui été sanctionné à la 81e minute pour un tacle en retard sur Juan Cáceres, tandis que Bradley Barcola avait été le premier joueur à être averti dans cette rencontre (19e). Les compteurs sont remis à zéro passé le dernier carré de la compétition. Présentis pour être titulaires face aux Marocains, Olise, Barcola et Koné - Aurelien Tchouaméni étant encore incertain suite à sa blessure aux adducteurs - devront donc faire attention. En cas de qualification pour une 3e demi-finale consécutive en Coupe du Monde, la France affrontera le Portugal, l’Espagne, les États-Unis ou la Belgique, à Dallas, le 14 juillet prochain (21h).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Michael Olise
Manu Koné
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
Manu Koné Manu Koné
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier