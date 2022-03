Gagnez le pactole grâce à Mohamed Salah

Après des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions qui ont tenu toutes leurs promesses, place aux 1/8e de finale retour de la C1 ! Et avant de retrouver un Real Madrid-PSG, quoi de mieux qu'un Liverpool - Inter Milan et un Bayern Munich - RB Salzbourg pour en prendre plein les yeux. Pour cette double opposition entre deux belles écuries européennes, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € (au lieu de 100 €) pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le Bayern explose Salzbourg 4-0 (cote estimée 8,90) 13 buts. C'est le total de buts inscrits à l'Allianz Arena depuis le début de la saison par le Bayern Munich en phase de poules de la Ligue des Champions. Une moyenne de plus de quatre buts par match qui devrait une fois encore se répéter face au RB Salzbourg. Grâce à un Robert Lewandowski qui n'a jamais été aussi fort que cette saison (9 buts en 7 matches cette saison en Champions League et 12 buts lors de ses 11 dernières apparitions en club), le Bayern ne devrait pas avoir de problème à terrasser son voisin autrichien, qui devrait repartir avec une valise.

Liverpool gagne sans encaisser de buts (cote estimée à 2,47) Vainqueur à l'aller à Milan 0-2, Liverpool sera bien évidemment l'immense favori de la rencontre retour qui va se jouer à Anfield Road. Et comme lors des deux dernières réceptions à domicile (victoires 2-0 contre l'Atlético de Madrid et contre le FC Porto), les Reds devraient logiquement l'emporter sans encaisser le moindre but. Une fois encore, l'Inter devrait montrer son incapacité à marquer des buts face aux grandes équipes européennes, comme face aux Reds au match aller ou encore lors de la double confrontation face au Real Madrid. On imagine donc mal le club lombard marquer dans l'antre des Reds d'autant que le meilleur buteur interiste Lautaro Martinez n'a plus marqué sur la scène continentale depuis depuis 490 jours.

Mohamed Salah marque un doublé face à l'Inter Milan (cote estimée 5,20) Buteur à San Siro, Mohamed Salah devrait encore être le fer de lance de l'attaque de Liverpool face à l'Inter Milan. Celui qui reste sur 4 buts inscrits lors des 5 derniers matches et qui totalise déjà 19 buts en Premier League ainsi que 8 en Ligue des Champions devrait faire très mal à la bande d'Edin Dzeko et de Lautaro Martinez. Un doublé serait plus que logique pour le Pharaon.

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 200€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI.

N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match.

(*cotes soumises à variation)