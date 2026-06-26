Coupe du Monde 2026 : le Paraguay et l’Australie dos à dos mais qualifiés, la Turquie sauve l’honneur et s’offre les Etats-Unis

Le suspense concernait davantage le classement que la qualification avant ce dernier rendez-vous du groupe D. Deuxième avec trois points, l’Australie savait qu’un match nul lui garantirait son billet pour les seizièmes de finale. En face, le Paraguay, troisième avec trois unités, était lui aussi conscient qu’un partage des points lui permettrait de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre son aventure américaine. Dans une rencontre où les deux équipes avaient finalement plus à perdre qu’à gagner, les débats sont longtemps restés fermés au Levi’s Stadium de Santa Clara, chacun privilégiant la sécurité à la prise de risque.

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Au terme de 90 minutes très pauvres en occasions franches (0,25 xG pour le Paraguay, 0,50xG pour l’Australie), Australiens et Paraguayens se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), un résultat qui fait finalement les affaires des deux sélections. Les Socceroos valident officiellement leur deuxième place du groupe D et décrochent leur qualification pour les seizièmes de finale, où ils affronteront le deuxième du groupe G (pour le moment l’Iran). De son côté, l’Albirroja termine troisième avec quatre points, un total suffisant pour intégrer le tableau des meilleurs troisièmes et prolonger également son parcours dans cette Coupe du Monde 2026. Un scénario qui satisfait finalement tout le monde. Le Paraguay sera d’ailleurs logiquement opposé à l’Allemagne.

La Turquie sauve l’honneur

Déjà éliminée avant le coup d’envoi, la Turquie n’avait plus qu’un objectif pour cette dernière journée du groupe D : quitter la Coupe du Monde la tête haute. En face, les États-Unis abordaient cette rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Déjà qualifiés et assurés de terminer en tête du groupe, les hommes de Mauricio Pochettino avaient largement fait tourner leur effectif afin de préserver leurs cadres en vue des seizièmes de finale. Un contexte particulier qui a offert une rencontre débridée au SoFi Stadium, où les Turcs ont enfin montré le visage offensif qui leur avait tant manqué depuis le début de la compétition.

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Pourtant, les Américains avaient parfaitement lancé leur soirée grâce à une ouverture du score rapide d’Auston Trusty (3e). Mais la Turquie a rapidement renversé la situation avec des réalisations d’Arda Güler (10e) puis de Baris Yilmaz (31e). Au retour des vestiaires, Sebastian Berhalter a relancé les États-Unis en égalisant (49e), avant que Kaan Ayhan ne délivre finalement les siens dans le temps additionnel (90e+8). Une victoire 3-2 sans conséquence au classement, puisque les Américains conservent la première place du groupe D et poursuivent leur route vers les seizièmes de finale, tandis que les Turcs quittent la compétition avec le sentiment d’avoir enfin montré leur véritable visage.