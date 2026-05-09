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Ligue 1

Steve Mandanda dévoile les coulisses de sa dernière danse au Vélodrome

Par Tom Courel
2 min.
Steve Mandanda avec Rennes @Maxppp

Steve Mandanda est désormais loin des pelouses de Ligue 1 puisqu’il est devenu consultant sur Canal+. Cependant, ses souvenirs à l’OM restent bien encrés en lui. Le portier emblématique de l’OM, qui a pris sa retraite à 40 ans après un passage au Stade Rennais, est revenu sur un moment d’émotions dans la cité phocéenne. Interrogé dans le podcast Kairos, celui-ci a expliqué sa dernière danse au Vélodrome, sous la tunique bretonne. « C’est l’émotion la plus forte de ma carrière, car c’est la dernière. Elle est incroyable. Je le disais il n’y a pas si longtemps… heureusement que je suis entré. J’aurais regretté toute ma vie de ne pas l’avoir fait. Ça a duré deux minutes, mais deux minutes exceptionnelles. Déjà mon premier retour, quand je pars à Rennes. Je reviens assez rapidement, en début de saison. C’était un moment difficile, j’arrive à l’échauffement, l’accueil fait plaisir, mais c’est dur avant de jouer un match, de ressentir ce truc-là et de devoir mettre ses émotions de côté. Mais alors là, cette entrée à la 90e minute » a notifié l’ancien rempart.

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Puis, il a précisé sa sensation en entrant sur la pelouse marseillaise. « Je le ressens, je vois, j’entends. Tu essaies de rester professionnel et concentré. Mais quand tu revois les images après, il y avait plein de choses que je n’avais pas vues, les banderoles "tu es chez toi", l’accueil, le banc marseillais qui se lève, certains joueurs qui viennent me parler, Balerdi qui me donne son brassard… cela fait ressortir beaucoup d’émotions. Je remercie le coach (Habib Beye), surtout Gauthier Gallon et l’entraîneur qui était à côté de moi, de m’avoir incité à rentrer. Le coach m’avait proposé de jouer ce match, mais pour plein de raisons, parce que je ne savais pas si j’allais arrêter, je n’ai pas voulu ».

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