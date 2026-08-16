Brest : coup de théâtre pour Grégoire Coudert

À Brest depuis 2021, Grégoire Coudert s’apprête à tourner la page. Titularisé la saison dernière en raison des prestations insuffisantes de Radoslaw Majecki, prêté par Monaco, le gardien de 27 ans semblait pourtant destiné à débuter le nouvel exercice dans la peau du numéro 1. Mais à un an de la fin de son contrat, le Français a fait part de ses envies d’ailleurs, il y a une quinzaine de jours, et devrait prochainement rejoindre un nouveau club. «Il n’y a pas de mystère, Grégoire est sollicité et il va rejoindre un club», a confirmé Julien Lachuer après la défaite face à Nottingham Forest (0-2).

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Face à cette situation, Brest a rapidement anticipé son départ en recrutant Egil Selvik. L’international norvégien de 29 ans est arrivé en prêt de Watford avec une option d’achat obligatoire et devrait désormais prendre place dans les cages brestoises. « Quand on a repris la saison, avec ce qu’il avait montré la saison dernière, on avait la volonté de le faire démarrer. Mais il y a quinze jours, on a senti qu’il était attiré par un autre projet. Il a peut-être senti que c’était le moment de donner une autre orientation à sa carrière, mais c’est lui qui le dira», a expliqué Lachuer.