West Ham veut s’offrir un joueur de Liverpool

Après avoir renforcé les couloirs de sa défense avec les arrivées de Kyle Walker-Peters et d’El Hadji Malick Diouf, West Ham souhaite maintenant reconstruire son milieu de terrain. D’après The Sun, Harvey Elliott est la priorité de l’entraîneur Graham Potter mais le prix de plus de 46 millions d’euros demandé par Liverpool a refroidi les Hammers.

Le quotidien britannique informe que le club londonien compte donc proposer un prêt avec option d’achat aux Reds, afin de ménager ses finances et pouvoir compter sur Elliott au minimum lors de la saison prochaine. Le double champion d’Europe Espoirs (2023 et 2025), de son côté, souhaite quitter Anfield cet été et ne manque pas de prétendants, ce qui pourrait rendre Liverpool réticent à un prêt. Affaire à suivre…