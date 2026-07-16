Thomas Tuchel démonte le match pour la troisième place

Battu par l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du Monde après avoir pourtant ouvert le score, Thomas Tuchel n’a pas caché son manque d’enthousiasme à l’idée de disputer le match pour la troisième place face à la France, samedi à Miami. Le sélectionneur anglais estime que cette rencontre ne suscite aucun engouement chez les deux équipes. « Aucun de nos joueurs ni aucun des joueurs français ne souhaite disputer ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir », a-t-il déclaré.

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L’entraîneur des Three Lions assure toutefois que son équipe jouera le jeu malgré la déception. « Nous le ferons avec professionnalisme », a-t-il promis, tout en rappelant que l’Angleterre disposera d’un jour de récupération de moins que les Bleus. Très critiqué après l’élimination face à l’Albiceleste, Tuchel a également insisté sur la nécessité de rebondir : « L’important pour nous, c’est de réagir. C’est ce qu’il faut faire au plus haut niveau du sport. »