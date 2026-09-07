FC Barcelone : Rodri a déjà choqué tout le monde

Le FC Barcelone a écrasé Valence dimanche, avec un succès 5-0 qui n’a pas surpris grand monde. D’abord, parce que les Ches affichent un niveau très inquiétant cette saison, mais aussi et surtout parce que ce Barça impressionne. Depuis le début de saison déjà, les hommes d’Hansi Flick donnent l’impression d’être un rouleau compresseur, avec une attaque de feu et 17 réalisations inscrites en 4 matchs seulement, soit une moyenne de buts supérieure aux 4 buts par match.

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L’absence de véritable numéro 9 ne se fait pas ressentir pour l’instant, avec Raphinha qui cartonne à la pointe de l’attaque catalane. Le Brésilien est bien épaulé par un Lamine Yamal très affûté et proche de sa meilleure version, alors qu’Anthony Gordon s’est très rapidement adapté et est déjà performant. Fermin Lopez semble aussi avoir franchi un palier cette saison et sa capacité à se projeter vers l’avant et créer du danger est en train de bluffer tout le monde en Catalogne.

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La presse se régale

Mais dimanche, à Mestalla, c’est surtout sur Rodri que les regards étaient braqués. Pour ses débuts en tant que titulaire - il avait jusqu’ici dû se contenter de deux entrées en jeu - le patron de la Roja a confirmé qu’il va énormément apporter à ce Barça. En tour de contrôle devant la défense, il a aidé à sécuriser la défense, puis il a été la première rampe de lancement de son équipe, jouant toujours juste et intelligemment. Sa présence sur le terrain permet aussi de faire monter les lignes et surtout de libérer un joueur comme Pedri, qui peut évoluer un peu plus haut sur le terrain. « Nous sommes ravis que Rodri fasse partie de notre équipe, et on voit bien que tout ce qu’il fait avec le ballon, tout ce qu’il fait sur le terrain, a du sens », indiquait Hansi Flick après le match.

Sans surprise, la presse catalane est sous le charme. « Rodri, le transfert dont le Barça ne savait pas qu’il avait besoin », titre par exemple Mundo Deportivo, dans un article particulièrement élogieux, qui met aussi en avant le fait que le Barça va pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur les matchs grâce à lui. « Rodri enterre les débats en un clin d’œil », explique Sport, qui ajoute que « Rodri peut faire monter le niveau de l’équipe dans les jours les plus compliqués, comme en Ligue des Champions ». Rendez-vous dans les gros matchs de Ligue des Champions donc !