Manchester United tient déjà le remplaçant d'Harry Maguire

Sixième de Premier League, Manchester United connaît un exercice très compliqué et se prépare à une vraie révolution. Les Red Devils, qui vont pouvoir compter sur l'arrivée d'un nouveau coach avec Erik ten Hag, vont se débarrasser de certains joueurs et faire un gros recrutement pour compenser les faiblesses affichées. Celles-ci se notent notamment sur le plan défensif. Avec 56 buts concédés cette saison, la formation mancunienne dispose de la 14e pire défense de la Perfide Albion, à égalité avec Leicester et Everton. Une situation catastrophique à laquelle le capitaine Harry Maguire (29 ans) est confronté.

Auteur d'un exercice raté de bout en bout, l'international anglais (42 capes, 6 buts) a du souci à se faire, car Manchester United a déjà travaillé sur un joueur capable de le remplacer. Précieux dans le dispositif de Ruben Amorim au Sporting CP avec qui il a remporté le titre la saison dernière, Gonçalo Inácio (20 ans) s'affirme comme l'avenir du football portugais au poste de défenseur central. Au même titre que l'enfant prodige du rival Benfica, Rúben Dias (24 ans), qui est parti chez le rival de Manchester United, Manchester City, Gonçalo Inácio pourrait faire prochainement ses valises pour l'Angleterre.

Une clause libératoire de 45 millions d'euros

Déjà suivi par Newcastle, le natif d'Almada serait dans le viseur des Mancuniens selon le média local A Bola. Mieux, la situation serait en train d'accélérer autour du joueur. Conscient du potentiel de celui qui compte 44 apparitions cette saison (5 buts et 2 offrandes) et qui a déjà connu le groupe de la sélection portugaise (sans jouer pour le moment), Manchester United aurait planché sur un plan afin de s'offrir les services du joueur. Ce dernier dispose d'une clause libératoire que le Sporting CP réclame impérativement pour le laisser partir.

Celle-ci est fixée à 45 millions d'euros et ce prix est légèrement supérieur à ce que conçoit de mettre une équipe des Red Devils, qui aura d'autres chantiers à mener. Pour autant, Manchester United est prêt à se rapprocher au maximum du prix demandé et veut être en adéquation avec les exigences des Leões. Ainsi, la future équipe d'Erik ten Hag souhaiterait proposer 40 millions d'euros pour le joueur ainsi que des bonus pouvant s'élever à 5 millions d'euros. Un chiffre important et qui correspond à la clause libératoire du joueur qui pourrait faire clairement réfléchir la formation portugaise.