FC Porto : Luis Diaz dans les petits papiers du Barça

Révélation de la dernière Copa America et co-meilleur buteur de la compétition avec Lionel Messi (4 buts), Luis Diaz attise les convoitises. Courtisé par Everton et le Bayern Munich notamment l'été dernier, l'ailier colombien est finalement resté au FC Porto. Oui mais pour combien de temps ? Selon les informations de The Independent, le FC Barcelone surveillerait avec attention la situation du principal protagoniste.

La suite après cette publicité

Mais, les Blaugranas, en proie à d'importants soucis financiers, ne se trouveraient pas seuls dans ce dossier puisque Liverpool pourrait rapidement entrer dans la danse. Pour rappel, Luis Diaz, sous contrat avec le FC Porto jusqu'en juin 2024, dispose d'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros.