Depuis la rencontre face à Bordeaux, Pau Lopez est sur et certain de rester à l'Olympique de Marseille. En effet, il était seulement prêté par l'AS Roma à l'OM, mais il devait jouer vingt rencontres pour que l'option d'achat soit levée. Chose faite et ce n'est pas Pablo Longoria, ni le portier espagnol qui ne vont pas être content de cette opération.