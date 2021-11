Serie A : l'Atalanta Bergame écrase La Spezia

Pour lancer la 13e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame recevait La Spezia ce samedi après-midi au Gewiss Stadium. Quatrième avec 22 unités, La Dea voulait poursuivre sa belle série d'invincibilité qui durait depuis cinq matches toutes compétitions confondues. En face, les Aquilotti (16es, 11 pts) devaient eux l'emporter pour débuter une série après le succès contre le Torino avant la trêve internationale (1-0).

En début de partie, le promu ouvrait le score grâce à Nzola (11e, 0-1) mais Pasalic répondait très vite derrière pour le club bergamasque (18e, 1-1). Une égalisation qui reboostait clairement les hommes de Gian Piero Gasperini puisque Zapata (38e s.p), Pasalic pour le doublé (41e), Muriel (83e) et Malinovsky (89e) scellaient la victoire (5-2), le deuxième but de Nzola ne changeant strictement rien (90e+1). Avec trois points de plus, l'Atalanta confortait sa quatrième place. La Spezia restait elle seizième.

