Équipe de France : Rayan Cherki évoque son nouveau poste sous Zinédine Zidane

Après une Coupe du Monde 2026 très moyenne, alors que les attentes étaient importantes autour de lui, Rayan Cherki a parfaitement lancé sa saison avec Manchester City en Premier League. Le milieu offensif confirme également avec l’équipe de France depuis l’arrivée de Zinédine Zidane, avec notamment une très bonne prestation face à la Turquie dans un 4-3-3 à plat, où il a découvert un nouveau rôle au milieu de terrain. Interrogé par Téléfoot sur son match et son nouveau positionnement, il a d’abord expliqué : « on a fait un match propre. Parfois, il faut savoir faire des matches propres. C’était le cas ce soir. On a vu que ce soir (vendredi), on a fait circuler le ballon. Il y avait une pelouse qui nous empêchait de le faire, mais on a quand même fait un match propre. Ça a été le cas pour moi et ça a été le cas pour tout le monde. »

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Cherki est ensuite revenu sur les consignes données par Zinédine Zidane et sur la liberté dont il dispose lorsque celles-ci sont clairement établies : « toutes les consignes sont claires, avec et sans ballon. Quand c’est comme ça, on n’a plus qu’à exprimer notre talent, à exprimer ce qu’on a envie d’exprimer sur le terrain. C’est que du plus pour nous. » Enfin, le joueur de Manchester City a évoqué les nombreux compliments reçus de la part de son sélectionneur et sa volonté de lui répondre sur le terrain : « aujourd’hui, il n’y a que la vérité du terrain. Je dois absolument lui rendre. Je dois lui rendre sur le terrain. C’est bien beau, mais il n’y a que la vérité du terrain. Je suis là pour lui rendre tout ce qu’il nous donne, à moi et à mes coéquipiers. »