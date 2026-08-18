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Vincent Koziello est à l’essai en D4 espagnole !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vincent Koziello, ici sous le maillot de Cologne @Maxppp

Après un passage étonnant par le championnat népalais à l’été 2025, Vincent Koziello (30 ans) est de retour en Europe. L’ancien meneur de jeu si prometteur de l’OGC Nice, qui a donc joué quatre mois au Kathmandu RayZRs FC et qui est sans club depuis un an à cause d’une grosse blessure, est à l’essai en Espagne. Il s’entraîne ainsi avec le Reus FC Reddis, comme l’indique le journal ARA.

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Le club catalan, qui évolue en Segunda RFEF (la D4 espagnole), a une place dans l’effectif et teste donc le milieu de terrain de 30 ans, qui a aussi participé à deux rencontres amicales. Pour l’instant, aucune décision concernant son avenir n’a été prise par le staff et par la direction du club. À Koziello de les convaincre !

Pub. le - MAJ le
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