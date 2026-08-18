Vincent Koziello est à l’essai en D4 espagnole !

Après un passage étonnant par le championnat népalais à l’été 2025, Vincent Koziello (30 ans) est de retour en Europe. L’ancien meneur de jeu si prometteur de l’OGC Nice, qui a donc joué quatre mois au Kathmandu RayZRs FC et qui est sans club depuis un an à cause d’une grosse blessure, est à l’essai en Espagne. Il s’entraîne ainsi avec le Reus FC Reddis, comme l’indique le journal ARA.

La suite après cette publicité

Le club catalan, qui évolue en Segunda RFEF (la D4 espagnole), a une place dans l’effectif et teste donc le milieu de terrain de 30 ans, qui a aussi participé à deux rencontres amicales. Pour l’instant, aucune décision concernant son avenir n’a été prise par le staff et par la direction du club. À Koziello de les convaincre !