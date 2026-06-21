Tunisie-Japon : les compositions officielles

La Tunisie défie le Japon ce dimanche à 6h à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après la baffe prise contre la Suède (5-1) et le départ de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage voudront l’emporter pour le premier match d’Hervé Renard pour se relancer dans ce groupe F et potentiellement faire partie des meilleurs troisièmes. De leur côté, les Japonais ont commencé par un nul face aux Pays-Bas (2-2).

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Pour ce faire, le coach français a aligné un 5-4-1 avec Saad seul en pointe épaulé par Slimane et Mejbri sur les ailes. Tounekti et Shkiri composent le double pivot devant une défense composée de Valery, Rekik, Talbi, Bronn et Abdi. Du côté des Japonais, Kamada et Sano sont titulaires avec Doan et Nakamura en pistons. Ito, Ueda et Maeda occupent l’attaque.

Les compositions officielles :

Tunisie :

Japon :

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite (18h) sur beIN Sport 1 et M6

Belgique - Iran (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1

Lundi 22 juin