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Coupe du Monde

Tunisie-Japon : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Herve Renard @Maxppp
Tunisie 0-4 Japon
winamax
1 7.25 N 4.70 2 1.42 bonus 100€

La Tunisie défie le Japon ce dimanche à 6h à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après la baffe prise contre la Suède (5-1) et le départ de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage voudront l’emporter pour le premier match d’Hervé Renard pour se relancer dans ce groupe F et potentiellement faire partie des meilleurs troisièmes. De leur côté, les Japonais ont commencé par un nul face aux Pays-Bas (2-2).

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Pour ce faire, le coach français a aligné un 5-4-1 avec Saad seul en pointe épaulé par Slimane et Mejbri sur les ailes. Tounekti et Shkiri composent le double pivot devant une défense composée de Valery, Rekik, Talbi, Bronn et Abdi. Du côté des Japonais, Kamada et Sano sont titulaires avec Doan et Nakamura en pistons. Ito, Ueda et Maeda occupent l’attaque.

Les compositions officielles :

Tunisie :

Tunisie

3-4-2-1
Officielle

Japon :

Japon

3-4-2-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Dimanche 21 juin

  • Espagne - Arabie saoudite (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Belgique - Iran (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1

Lundi 22 juin

  • Nouvelle-Zélande - Égypte (3h) sur beIN Sport 1
  • Argentine - Autriche (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • France - Irak (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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