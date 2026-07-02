L’OM dévoile les détails de sa tournée en Côte d’Ivoire !

L’Olympique de Marseille a officialisé une étape de sa préparation estivale en Afrique. Dans un communiqué commun avec Sublime Côte d’Ivoire, le club phocéen a annoncé que son équipe première effectuera une tournée en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet dans le cadre de son Summer Tour 2026. Cette visite s’inscrit dans le partenariat noué entre l’OM et le programme national de développement touristique porté par le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Au-delà de la préparation sportive en vue de la saison 2026-2027, les Marseillais participeront à plusieurs événements : conférence de presse, dîner de gala, séance d’entraînement ouverte au public, Meet & Greet avec les supporters, activités sociales, visites touristiques ainsi qu’un match de gala dont les modalités seront dévoilées ultérieurement.

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Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s’est félicité de cette venue : « La venue de l’Olympique de Marseille constitue bien plus qu’une tournée sportive. Elle traduit notre ambition de faire de la Côte d’Ivoire une destination de référence en matière de tourisme, de loisirs et d’événements d’envergure, tout en offrant aux populations et aux passionnés de football une expérience unique placée sous le signe du partage et de la convivialité. » Le président de l’OM, Stéphane Richard, a lui aussi souligné l’importance de ce déplacement : « Cette tournée constitue un moment important de notre préparation estivale, mais aussi une formidable occasion de retrouver nos nombreux supporters ivoiriens. La Côte d’Ivoire occupe une place particulière dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Le partenariat que nous avons noué avec Sublime Côte d’Ivoire témoigne de notre volonté de construire une relation durable (…) Nous sommes heureux et impatients de venir à la rencontre des amoureux de l’OM de Côte d’Ivoire. »