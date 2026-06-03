Coupe du Monde 2026 : le Maroc est déjà fou d’Ayyoub Bouaddi

Le 14 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 Bleus retenus pour la Coupe du Monde 2026. Dans la foulée, nous vous avons révélé sur notre site qu’Ayyoub Bouaddi (18 ans), longtemps considéré comme un grand espoir français, a choisi de dire oui au Maroc. La nouvelle a été officialisée le 15 mai par le biais d’un communiqué de presse de la Fédération royale marocaine de football. « Nous accueillons Ayyoub Bouaddi au sein de la famille des Lions de l’Atlas. Welcome home Ayyoub Bouaddi», pouvait-on lire. Ce qui a fait réagir. Certains se sont interrogés sur le timing de sa décision, estimant qu’il choisissait le Maroc par défaut après avoir longtemps hésité avec la France.

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Le sélectionneur est conquis

Mais le sélectionneur national marocain, Mohamed Ouahbi a mis les choses au clair il y a quelques jours. «On ne s’est pas battu contre la France. Ayyoub Bouaddi a pris sa décision avec beaucoup de maturité à 18 ans (…) Il avait des échéances en club avec la qualification en Ligue des Champions. Son intégration s’est très bien passée. Nous sommes convaincus qu’il va beaucoup nous apporter pendant le Mondial. Nous sommes fiers et contents qu’il soit avec nous, et lui aussi l’est. C’est un garçon très réfléchi, très à l’écoute, avec énormément de qualités. C’est un plaisir de travailler avec lui. Il a joué 25 minutes aujourd’hui (5-0, en amical contre le Burundi) et il comprenait tout ce qu’on lui demandait. C’est impressionnant. On est très confiant pour la suite avec lui.»

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La suite, c’était hier soir en amical face à Madagascar. Après avoir joué 90 minutes face au Burundi lors d’un match non-officiel, il a été titularisé pour la première fois lors de la victoire 4 à 0 face aux Malgaches. Il a passé 45 minutes sur le pré. Concernant sa prestation, les avis étaient mitigés. Le 360 Sports lui a donné un 6 et a ajouté : «pour sa première titularisation avec les Lions de l’Atlas, il a rendu une copie satisfaisante. Appliqué dans ses choix et soucieux de privilégier le jeu collectif, il a joué avec simplicité et maturité, sans chercher à en faire davantage. S’il s’est montré relativement discret par moments, il a affiché de bonnes intentions et une belle justesse technique. Une première encourageante sous le maillot national.»

Un talent qui va monter en puissance

Al Mountakhab est aussi séduit et estime que le jeune homme va monter en puissance. «Par sa maturité, son calme et son sérieux, Ayyoub Bouaddi semble déjà mesurer l’importance du maillot qu’il porte. Sa titularisation face à Madagascar lui a permis de prendre ses premiers repères avec les Lions de l’Atlas, mais aussi de confirmer son envie de s’inscrire dans la durée avec la sélection nationale. Dans un groupe où la concurrence est forte, le jeune milieu marocain aura désormais l’occasion de poursuivre son apprentissage et de convaincre davantage le staff lors des prochaines échéances.» De son côté, le joueur est ravi de ses premiers moments avec son pays. «J’étais très heureux. Une Coupe du Monde, c’est la compétition, tout le monde le sait. Moi, j’étais très heureux. On a un objectif à atteindre, on va tout donner pour faire de belles choses.»

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Il poursuit : «ce que je peux dire, c’est que je suis très content, très heureux, très fier d’être là. C’est la première fois que je viens dans ce stade, il est magnifique et l’ambiance était parfaite.» Il a enchaîné avec la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. « On sait que le Brésil est une bonne équipe, mais nous, on travaille de notre côté pour aller chercher quelque chose.» Les Lions de l’Atlas, qui sont toujours officiellement champions d’Afrique, vont croiser le fer dans le groupe C avec le Brésil (14 juin), l’Ecosse (20 juin) et Haïti (25 juin). Ayyoub Bouaddi, qui prend encore ses marques, aura l’occasion de mouiller le maillot et faire honneur à son pays et son blason. Ensuite, il sera temps de penser au mercato, lui dont le prix a été fixé à plus de 50 M€ par Olivier Létang et le LOSC. Mais c’est une autre histoire. Il doit d’abord écrire les premières pages de sa nouvelle aventure avec le Maroc.