Enzo Maresca glisse une petite pique à Chelsea

Enzo Maresca a suscité l’attention cette semaine avec un message pour le moins énigmatique, perçu par certains comme une pique adressée au club de Chelsea. L’ancien entraîneur des Blues a modifié sa photo de profil WhatsApp, y affichant une citation évocatrice : « rester fidèle à ses principes sans sacrifier la qualité au profit », d’après le Daily Mail. Un timing loin d’être anodin, alors que la stratégie du club londonien fait débat en interne. Ces dernières semaines, plusieurs voix se sont élevées pour remettre en question une politique axée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, souvent dans une logique de revente…

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Depuis son départ le 1er janvier dernier, le technicien italien reste discret, refusant toute prise de parole médiatique. En coulisses, Chelsea envisagerait désormais de s’appuyer davantage sur des joueurs confirmés capables d’apporter des résultats immédiats. De son côté, Enzo Maresca continue d’être associé à de potentiels projets d’envergure, notamment du côté de Manchester City. Affaire à suivre…