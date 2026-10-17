Strasbourg - PSG : les compositions officielles

Entre les rencontres de gala face à Manchester City et le Barça en Ligue des Champions, le PSG retrouve le pain quotidien de la Ligue 1 ce week-end, en déplacement chez une équipe de Strasbourg accrocheuse à domicile et désireuse de s’éloigner de la zone rouge.

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Tombeurs de Lens (2-1) et tenant en échec Monaco (1-1) à La Meinau, les Alsaciens présentent un XI qui compte seulement 2 changements après la défaite à Nice le week-end dernier (1-2). Exit Ayo-Ameyaw, remplacé par Baldé, qui occupera l’aile gauche tandis que Yassine basculera à droite du front offensif strasbourgeois. De retour parmi les titulaires, Reyna s’installe au poste de numéro 10, relayant Sousa, et sera en soutien de Harder.

Sans surprise et fidèle à son idée de gestion de l’effectif, Luis Enrique aligne une équipe sensiblement différente de celle revenue avec les 3 points d’Angleterre. Seuls Safonov, Zaïre-Emery (capitaine cet après-midi) et Akliouche conservent leur place dans un XI qui voit les retours notamment de Torres en pointe, Kvaratskhelia sur l’aile gauche ou bien Neves au milieu.

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