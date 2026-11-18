Décidément, plus rien ne semble arrêter l’ascension d’Abdellah Ouazane. Il y a un peu plus d’un an, le jeune prodige marocain pensait rejoindre le Real Madrid avant de voir son transfert capoter au dernier moment en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale. Un énorme coup dur pour celui qui venait d’être élu meilleur joueur de la CAN U17 remportée avec le Maroc et qui était déjà considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais depuis, le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam a pris une tout autre dimension. Et ce mardi, il vient même de s’offrir une place dans l’histoire de la sélection marocaine. Buteur face au Niger à seulement 17 ans et 306 jours, Abdellah Ouazane est devenu le plus jeune buteur de l’histoire des Lions de l’Atlas. Un nouveau record de précocité pour un joueur qui semble décidément avoir pris l’habitude de brûler les étapes.

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Car depuis son rendez-vous manqué avec le Real Madrid, tout s’est accéléré pour le jeune Marocain. Resté à l’Ajax Amsterdam, son club formateur, Ouazane a rapidement profité de la confiance accordée aux jeunes pour découvrir le monde professionnel et s’installer progressivement dans la rotation de l’équipe première. Le natif d’Amsterdam a déjà compilé trois buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues sur ce début de saison. Une acclimatation express à l’Eredivisie, d’autant que le joueur a dû apprendre à évoluer dans un rôle différent de celui qu’il occupait durant sa formation. Milieu offensif créateur, habitué à évoluer dans l’axe et à organiser le jeu entre les lignes, le Marocain s’illustre désormais principalement sur le côté gauche. Un repositionnement qui n’a visiblement rien enlevé à ses qualités.

Abdellah Ouazane marque déjà des points avec le Maroc

Et forcément, ses performances n’ont pas échappé à Mohamed Ouahbi. Déjà appelé lors de la précédente trêve internationale, où il était devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la sélection marocaine derrière Hachim Mastour, Abdellah Ouazane continue de gagner du terrain chez les Lions de l’Atlas. Son premier but face au Niger vient d’ailleurs confirmer cette montée en puissance, dans une sélection où la concurrence est pourtant particulièrement relevée. Mais pour Mohamed Ouahbi, cette réussite n’a rien d’une surprise. «Ce sont des joueurs qui le méritent, je suis content pour eux car ça doit leur faire plaisir pour leur premier ou deuxième match. Mais s’ils sont ici avec nous, c’est qu’ils ont le talent, les capacités. C’est quelque chose de normal pour moi. S’ils viennent, se créent des occasions, marquent, c’est normal. Ce qui compte surtout, c’est qu’ils s’intègrent bien, s’investissent et gardent les pieds sur terre. Le reste, on continue de le travailler », a expliqué le sélectionneur marocain après la rencontre, en évoquant également Ayoub Oufkir de l’AZ Alkmaar.

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De son côté, le média marocain le360 a été dithyrambique sur son match lui attribuant la meilleure note du match. L«a grande satisfaction de la soirée dans un onze marocain peu inspiré. L’ailier de l’Ajax Amsterdam a inscrit l’unique but de la rencontre d’une superbe frappe enroulée, après une belle combinaison avec Brahim Diaz. Très actif sur son côté gauche, il a régulièrement mis en difficulté la défense nigérienne grâce à sa vitesse, sa vivacité et sa qualité technique. Une prestation de grande qualité pour sa première titularisation sous le maillot des Lions de l’Atlas», écrit le360. Reste désormais à savoir jusqu’où ira Abdellah Ouazane. À seulement 17 ans, le jeune talent de l’Ajax Amsterdam semble gravir les échelons à une vitesse grand V. Sa polyvalence d’ailleurs un véritable atout pour Mohamed Ouahbi, qui peut aussi bien l’utiliser dans l’axe que sur un côté pour apporter de la créativité et de la percussion. Et si le sélectionneur marocain préfère logiquement calmer le jeu autour de son jeune protégé, difficile de ne pas voir en lui l’une des grandes satisfactions de ces derniers rassemblements. Car à mesure qu’il gagne du temps de jeu à l’Ajax et qu’il se montre décisif avec les Lions de l’Atlas, Ouazane marque de précieux points. Au point qu’il pourrait rapidement devenir difficile de se passer de lui dans les prochaines listes s’il poursuit sur cette lancée. Un an après avoir vu les portes du Real Madrid se refermer devant lui, le Marocain est peut-être tout simplement en train de prendre le meilleur chemin possible pour sa carrière.