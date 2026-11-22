L’émotion était palpable chez Patrick Videira après l’incroyable victoire du Mans sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-2). Le technicien manceau a tenu à saluer le caractère de ses joueurs, capables de renverser une rencontre mal embarquée pour aller chercher leur première victoire à l’extérieur de la saison. Un succès précieux pour la confiance et qui récompense les efforts de tout un groupe.

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« Comme je l’ai dit aux garçons, ils ont du caractère. Il fallait beaucoup de caractère pour venir chercher cette première victoire à l’extérieur. Je tenais à féliciter ces garçons qui ont fait des choses extraordinaires. On en avait besoin pour garder cette confiance et poser des problèmes aux adversaires. Il nous a manqué de cette efficacité et agressivité en première période. Je leur ai tiré les oreilles. On était trop gentils. Il fallait continuer. Les entrants et les impactants ont répondu présent. C’est un groupe en entier qui a été chercher cette victoire », a confié le coach de 49 ans, visiblement touché par la performance de ses joueurs.