Benfica blinde une pépite à 80 M€
Outre les probants débuts en professionnel de son attaquant Anisio Cabral (17 ans), Benfica a également lancé un autre grand talent avec Daniel Banjaqui. Jeune latéral droit de 17 ans, le vainqueur de la Coupe du monde U17 compte 3 apparitions avec l’équipe première des Aguias. Auteur de début intéressant, il a convaincu le club lisboète de le blinder.
Selon A Bola, il est sur le point de signer une prolongation de son bail au cours des prochains jours. Une première approche a eu lieu cet été et une seconde aux alentours de la Coupe du monde U17 mais cela va seulement aboutir maintenant. Il va signer jusqu’en juin 2031 et sa clause libératoire va passer de 30 à 80 millions d’euros.
